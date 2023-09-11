Україна отримає додаткову партію бойових машин піхоти Marder

Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall відправити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Про це 11 вересня повідомив концерн Rheinmetall.

«Робота Rheinmetall над існуючими машинами йде повним ходом, щоб нова партія Marder може бути поставлена відповідно до контракту 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80. У березні 2023 року компанія вже виготовила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Ще 20 бронетранспортерів компанії Rheinmetall було прийнято в експлуатацію у червні 2023 року і нещодавно доставлено і в Україну.

Бронетранспортери є модернізованими Marder 1A3, які Rheinmetall раніше прийняла зі складу Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall за свій рахунок розпочала модернізацію бронетранспортерів до негайної бойової готовності.

Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу і досі використовується там, є однією з найперевіреніших систем озброєння такого типу у світі. За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася та покращувалася за бойовими характеристиками. Marder може захистити екіпаж від куль, снарядів калібром 30 мм і дрібних фрагментів. Має захист від стандартних збройних систем завдяки зварній сталі. Озброєння. Головна зброя – гармата калібру 20 мм або 30 мм, яка може ефективно боротися з легкими броньованими цілями та живою силою противника. Її дальність ураження – до 2,5 км. Крім того, у БМП є кулемети калібру 7,62 мм. Також присутній протитанковий комплекс MILAN 2T з дальністю стрільби 2 км.