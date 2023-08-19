Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже до кінця літа. Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять. Він сказав, що обслуговування почнуть вже в серпні.

Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

«Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів», – заявив Армін Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією «Укроборонпром» і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також, ймовірно, основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.