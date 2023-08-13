Luna NG може використовуватися як розвідувальна система

До кінця 2023 року німецький концерн Rheinmetall передасть Збройним силам України безпілотний комплекс нового покоління для повітряної розвідки Luna NG. Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Безпілотний комплекс Luna NG складається з наземної станції управління з кількома безпілотниками, пускової катапульти та військових вантажівок. Зазначається, що «NG» означає «нове покоління» безпілотника Luna, інші моделі безпілотників вже поставлялись в Україну зі складів Бундесверу.

Видання пише, що Luna NG – це нещодавно розроблений новітній БПЛА, який перевершує попередні моделі за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Безпілотник не тільки може використовуватися як розвідувальна система, але також здатний забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

На сайті концерну Rheinmetall повідомляється, що надлегкий фюзеляж Luna NG забезпечує тривалість польоту понад 12 годин, а дальність передачі даних перевищує 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 тис. км². БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця за допомогою канатної катапульти. Посадка безпілотника здійснюється автономно за допомогою GPS в мережі або на парашуті.