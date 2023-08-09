Максимальна дальність перехоплення цілі ЗРК Patriot складає 80 км

Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

У новий пакет допомоги увійшли:

10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;

6525 снарядів калібру 155 мм;

Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

5 машин прикордонної охорони;

4 розвідувальних дронів VECTOR;

1163 біноклів;

6 тягачів 8x8 HX81 і 5 напівпричепів;

2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;

100 кулеметів MG5;

40 тис. аптечок.

20 тис. захисних окулярів.

У попередньому пакеті допомоги Німеччина, серед іншого, передала Україні шість ЗСУ Gepard і 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206

Раніше Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі. А вже 23 липня центр почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди.

Що відомо про ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками. До зенітної батареї входять 4-8 ПУ (пускових установок), кожна з яких має по чотири ракети. Батарея – мінімальний за складом тактико-вогневий підрозділ, який може виконувати бойове завдання самостійно. Найчастіше батарею використовують у складі дивізіону. Зазвичай до складу батареї Patriot додатково входять: пункт управління вогнем, РЛС AN/MPQ-65, машина зв'язку, польова електростанція.

Максимальна дальність перехоплення цілі складає 80 км, а максимальна висота перехоплення – 24 км.