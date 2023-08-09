Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot
Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
- 6525 снарядів калібру 155 мм;
- Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 машин прикордонної охорони;
- 4 розвідувальних дронів VECTOR;
- 1163 біноклів;
- 6 тягачів 8x8 HX81 і 5 напівпричепів;
- 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;
- 100 кулеметів MG5;
- 40 тис. аптечок.
- 20 тис. захисних окулярів.
У попередньому пакеті допомоги Німеччина, серед іншого, передала Україні шість ЗСУ Gepard і 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
Раніше Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі. А вже 23 липня центр почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди.
Що відомо про ЗРК Patriot
MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками. До зенітної батареї входять 4-8 ПУ (пускових установок), кожна з яких має по чотири ракети. Батарея – мінімальний за складом тактико-вогневий підрозділ, який може виконувати бойове завдання самостійно. Найчастіше батарею використовують у складі дивізіону. Зазвичай до складу батареї Patriot додатково входять: пункт управління вогнем, РЛС AN/MPQ-65, машина зв'язку, польова електростанція.
Максимальна дальність перехоплення цілі складає 80 км, а максимальна висота перехоплення – 24 км.