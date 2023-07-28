Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Серед іншого, України отримала шість ЗСУ Gepard і 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли десятки розвідувальних дронів і самохідні зенітні установки Gepard. Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.
За даними німецьких урядовців, у новому пакеті допомоги Україна отримала:
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- шість ЗСУ Gepard тисячі боєприпасів до них;
- понад дві з половиною тисячі димових артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 13 розвідуальних дронів Vector;
- вісім карет швидкої допомоги;
- вісім стоматологічних стерилізаторів.
У попердньому пакеті допомоги Німеччина, серед іншого, передала Україні танків Leopard 1 А5. Також Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі. А вже 23 липня центр почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди. Перші два танки Leopard вже прибули з України до центру обслуговування.