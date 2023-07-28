ЗСУ отримали від Німеччини додаткові зенітні установки Gepard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли десятки розвідувальних дронів і самохідні зенітні установки Gepard. Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

За даними німецьких урядовців, у новому пакеті допомоги Україна отримала:

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

шість ЗСУ Gepard тисячі боєприпасів до них;

понад дві з половиною тисячі димових артилерійських снарядів калібру 155 мм;

20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

13 розвідуальних дронів Vector;

вісім карет швидкої допомоги;

вісім стоматологічних стерилізаторів.

У попердньому пакеті допомоги Німеччина, серед іншого, передала Україні танків Leopard 1 А5. Також Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі. А вже 23 липня центр почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди. Перші два танки Leopard вже прибули з України до центру обслуговування.