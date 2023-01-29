Vector – це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально

Міноборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH. Про це йдеться у повідомлені на сайті QS GmbH.

Зазначається, що постачання буде профінансовано урядом Німеччини. До цього міноборони України замовило 33 безпілотники у серпні 2022 року. Також у Quantum-Systems повідомили, що завдяки оновленню програмного забезпечення БПЛА Vector може працювати за відсутності GNSS.

Підкреслили, що прямий зв’язок з операторами БПЛА на полі бою дозволив прискорити процес розробки та оновлення системи. Крім того, компанія відкриває центр навчання операторів Vector в Україні. Окрім навчання, у центрі також обслуговуватимуть системи та закуповуватимуть необхідні запчастини для ремонту.

Vector – це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту 15-20 м/с, тобто до 72 км/год. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с. Система Vector поставляється в сумці для транспортування, яку може носити одна людина. За даними Quantum-Systems, налаштування БПЛА до польоту займає всього дві хвилини.

Наземна система інтегрована в планшетний комп’ютер і разом із програмним забезпеченням місії дозволяє повністю контролювати літак, зберігати всі дані, отримані за допомогою датчиків.Зашифрований IP-зв’язок відправляє відеопотоки на відстань до 15+ км. Час польоту до 120 хвилин. За допомогою додаткової наземної станції великої дальності, радіус дії системи можна збільшити до 25 км.