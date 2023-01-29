Різке збільшення допомоги Україні пов’язане з занепокоєнням щодо затягування війни. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання серед західних чиновників розповіли, що за рішенням різко збільшити західну військову допомогу Україні стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що «час може бути на боці Росії». Це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не є безкінечним, і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом.

Зазначається, що минулої весни, коли російські війська відступили від Києва, західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Західні чиновники були впевнені, що якщо Європа і США залишаться об’єднаними після важкої зими, то економічні проблеми і військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати миру. Проте з наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну ця впевненість зникає.

Натомість чиновники тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може взяти гору в тривалій війні на виснаження. Через це краще надати Україні більш сучасне озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни і підірвати боєздатність Росії.

Російська армія дійсно зазнала значних втрат і відчуває нестачу важливих військових можливостей, зокрема високоточних ракет. Деякі з найжорсткіших західних санкцій також лише починають діяти. Прогнозується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

Однак немає жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію або спричинять такий економічний тиск на Кремль, що це підірве внутрішню підтримку війни. Зміна в західному мисленні щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявилася останніми днями в рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою і системами протиповітряної оборони ця зброя має допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захопленої Росією території, ставлячи його в більш вигідне становище для ведення переговорів.

Офіційні особи також зазначили, що зараз громадська думка в Європі та США залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні, але Путін може сподіватися, що така підтримка не буде стійкою протягом років війни і змін адміністрацій у США та інших країнах.

До слова, посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що західні країни поки що пообіцяли Києву 321 танк для протистояння російській армії. Водночас Вадим Омельченко повідомив про перешкоди для швидкого отримання цих бойових машин. Він пояснив, що перегрупування, відправка та підготовка українських військових до використання західних танків все-таки має тривати кілька місяців.