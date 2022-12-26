Всюдиходи Volvo зможуть використовувати ЗСУ для евакуації поранених бійців

На заводі у Стрию модернізували два всюдиходи-амфібії шведської компанії Volvo для евакуації поранених військових ЗСУ. Автомобіль обладнаний таким чином, що може рухатись по болоту та снігу.

Як повідомили у понеділок, 26 грудня, у Стрийській міській раді, модернізували транспорт на гусеницях на заводі «Діскавері».

«Це унікальна і дуже затребувана техніка в умовах війни. Вона адаптована для перевезення поранених на лінії воєнних дій, де цивільна медицина не працює. Амфібії марки Volvo шведського виробництва привіз до Стрия координатор від ГУР Руслан Ільницький. Тут працівники заводу у неробочий час на волонтерських засадах взялися до перевтілення транспорту», – повідомили у міськраді Стрия.

За інформацією мерії Стрия, завод планує модернізувати ще 10-12 одиниць транспорту для потреб ЗСУ. Перші два всюдиходи уже вирушили на фронт.

Гусеничні всюдиходи модернізували на волонтерських засадах на заводі у Стрию

Всюдихід Volvo Bandvagn 202 був розроблений для транспортування військ і техніки через сніг або болотисті місцевості в північних районах Швеції. Bv 202 використовувався силами НАТО і замінив стару шведську Snow Trac ST4 Over-snow Vehicle, яка використовувалася британською Королівською піхотою. Виробництво Bandvagn 202 Bv почалося в 1964 році і закінчилося в 1981 році. З того часу наступником Bv 202 став Hägglunds Bandvagn 206.