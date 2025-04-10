Міністерство освіти і науки України приймає заяви на отримання освітньої субвенції для модернізації навчальних кабінетів у межах реформи старшої школи. Начальні заклади зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії.

Як повідомляє МОН, прийом заявок триває до 18 квітня. Розмір освітньої субвенції становить 499,4 млн грн. За ці гроші заклади освіти можуть створити STEM-кластер. Це передбачає не лише оснащення кабінетів сучасним обладнанням, а й ремонт приміщень.

Хто може отримати субвенцію?

Заявки на отримання субвенції подають місцеві ради та обласні військові адміністрації. Кожна громада може подати заявку для одного навчального закладу, Київська міська військова адміністрація може запропонувати до десяти закладів. Субвенцію можуть отримати навчальні заклади, які стануть ліцеям під час реформування старшої школи (там навчатимуть учні 10-12 класів).

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Вимоги до закладів освіти для отримання фінансування:

очна або змішана форма навчання (поєднання очної й дистанційної);

забезпечення здобуття профільної середньої освіти у 2027/2028 навчальному році (згідно з перспективним планом розвитку закладів загальної середньої освіти);

станом на 1 січня 2025 року мають щонайменше 60 учнів на паралелі 7 класів або забезпечують освітній процес лише у 8–11(12), 9–11(12) та 10–11(12) класах, або згідно з перспективним планом розвитку закладів загальної середньої освіти органів місцевого самоврядування у 2027/2028 навчальному році стане єдиним закладом, що забезпечуватиме здобуття профільної середньої освіти в територіальній громаді;

забезпечують підвезення шкільним автобусом (для закладів у сільській місцевості).

Як подати заявку?

Для участі в конкурсі на отримання субвенції місцеві ради та обласні військові адміністрації мають: