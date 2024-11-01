Українські школярі розробили гру-квіз про деколонізованих художників
Українські підлітки спільно з IT-фахівцями створили гру про українських митців, яких Росія вважає своїми. Користувачі можуть пройти інтерактивний квіз та дізнатися про творчість і життя деколонізованих художників, а також оглянути 5 віртуальних музеїв з їхніми роботами. Автори ініціативи – освітня фундація GoGlobal – розповіли про гру НУШ.
Інтерактивну гру про життя й творчість митців створили в метавсесвіті Roblox. Серед популяризованих художників:
- Ілля Ріпин;
- Марія Башкирцева;
- Архип Куїнджі;
- Казимир Малевич;
- Іван Айвазовський.
На порталі розповідають важливі факти з біографії художників. Наприклад, Ілля Ріпин походить з козацького роду Ріпа. Малевич частину своєї творчості присвятив темі українських селян та їхньої важкої долі, зокрема в період Голодомору. А на найвідоміших картинах Архипа Куїнджі зображені пейзажі Дніпра та українського села, Айвазовського – Криму.
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