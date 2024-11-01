У грі можна відвідати 5 віртуальних музеїв з творами художників

Українські підлітки спільно з IT-фахівцями створили гру про українських митців, яких Росія вважає своїми. Користувачі можуть пройти інтерактивний квіз та дізнатися про творчість і життя деколонізованих художників, а також оглянути 5 віртуальних музеїв з їхніми роботами. Автори ініціативи – освітня фундація GoGlobal – розповіли про гру НУШ.

Інтерактивну гру про життя й творчість митців створили в метавсесвіті Roblox. Серед популяризованих художників:

Ілля Ріпин;

Марія Башкирцева;

Архип Куїнджі;

Казимир Малевич;

Іван Айвазовський.

На порталі розповідають важливі факти з біографії художників. Наприклад, Ілля Ріпин походить з козацького роду Ріпа. Малевич частину своєї творчості присвятив темі українських селян та їхньої важкої долі, зокрема в період Голодомору. А на найвідоміших картинах Архипа Куїнджі зображені пейзажі Дніпра та українського села, Айвазовського – Криму.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Проєкт «Завжди українці» має на меті не просто підкреслити зв’язок між сучасними технологіями та культурною спадщиною, але й нагадати про проблему культурної апропріації.