Молодь гуртується для добрих справ і розвитку волонтерського руху

Студенти Української академії лідерства створили перший в Україні телеграм-бот для добрих справ. До нього доєдналися понад 800 учасників, які вже у наступні тижні втілюватимуть різноманітні соціальні ініціативи.

Студенти мають за мету пропагувати волонтерські ініціативи та привчати відповідальності.

«Для нас важливо шукати нові способи, як можна гуртуватись, допомагати один одному та ставати сильнішими. Особливо зараз, в часи пандемії, коли дотримання фізичної дистанції – це вимушена необхідність. Ми прагнемо створити спільноту доброчинців, які після участі в марафоні не просто знатимуть, кому і як можна допомогти, але й самі створюватимуть такі можливості для інших», – зазначила координаторка ДоброДвіжу Анастасія Крив’як.

Учасники марафону мають зареєструватись у телеграм-боті і обрати з переліку будь-яку або кілька добрих справ. Наприклад, взяти тварину з притулку, стати донором крові чи доставити продукти літнім людям. Зробити щось корисне можна і вдома – оцифрувати документи, пройти курс жестової мови або першої домедичної допомоги. Після цього про свій внесок треба розповісти у соцмережах, позначивши сторінку ДоброДвіжу. Найактивніших волонтерів відзначать.

Цього року марафон відбудеться вдруге. У квітні 2020 року під час першого ДоброДвіжу 260 учасників за 19 днів зробили 1277 добрих справ.

Українська академія лідерства – національна програма особистісного та суспільного розвитку для випускників шкіл віком 16-20 років. Підлітки розвивають свій лідерський потенціал, отримують практичний досвід у реалізації проектів. Осередки працюють у Маріуполі, Львові, Харкові, Миколаєві та Києві.