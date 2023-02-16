З 15 лютого українські суди почали надсилати учасникам судових процесів повістки й виклики через Viber. Це сталося після оновлення програми автоматизованої системи документообігу в судах.

Як повідомила Державна судова адміністрація, йдеться про розширення способів надсилання судових повісток і викликів у вигляді електронних повідомлень. Так, з 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.

Там наголосили, що така ініціатива, насамперед, спрямована на економію коштів бюджету. Завдяки такому нововведенню, середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення (проти 5-6 SMS-повідомлень в середньому та 15 як максимум).

Відтепер система документообігу початково намагається відправити повістку через месенджер, але в разі неможливості такого надсилання, її надсилають в SMS.

«З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші пів дня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн або 42%. Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок», – наголошується в повідомленні.

. Маю абсолютне переконання, що у подальшому активне використання цього та всіх інших (наприклад: особистий кабінет електронного суду https://cabinet.court.gov.ua/ чи мобільний застосунок Дія), більш економних, способів доставки повісток принесе дуже швидку і відчутну економію Україні", - зазначив виконувач обов'язків генерального директора Микола Козлов.

У Державній судовій адміністрації також зазначили, що якби ті повістки, які були надіслані в електронному вигляді, надіслати звичайною поштою, то це було б у 23 рази дорожче.