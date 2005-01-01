Українські танцюристи продовжать змагання на Чемпіонаті Європи з фігурного катання

Олександра Назарова та Максим Нікітін кваліфкувались до довільного танцю

У Москві, де триває Чемпіонат Європи з фігурного катання, завершилися змагання в короткій програмі серед танцювальних дуетів. Українські танцюристи Олександра Назарова та Максим Нікітін кваліфкувались до довільного танцю. Проте наразі їм не вдалося потрапити до чільної десятки. Із сумою 63,20 бали вони 11-ті.

Друга українська пара Дар'я Попова/Володимир Бєліков провалили кваліфікацію, У довільному танці ми їх не побачимо. У Попової та Бєлікова - 46,68 бали і 22-е підсумкове місце. У фінальні змагання пройшли 20 пар.

Переможцями у короткому танці стали французи Габріела Пападакіс і Гійом Сізерон, які показали результат 81,29 бали. На другому місці Олександра Степанова та Іван Букін з Росії (75,38 бали), на третьому - італійці Анна Каппеліні та Лука Ланотте (74,76 бали).

Тим часом спортивні пари уже розіграли перший комплект нагород. Чемпіонами Європи стали росіяни Євгенія Тарасова та Владімір Морозов. Нагадаємо, що у цьому виді програми Україна участі не брала.

Раніше український одиночник Ярослав Паніот не зміг вийти у фінал змагань, а одиночниця Ганна Хниченкова потрапила до довільної програми.

Чемпіонат Європи з фігурного катання в Москві проходить з 17 по 21 січня.