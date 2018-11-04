Українські тенісистки Кіченок виграли парний розряд малого Підсумкового турніру WTA

Сестри Кіченок уперше в кар'єрі грали у фіналі WTA Elite Trophy

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок у неділю здобули перемогу на турнірі WTA Elite Trophy (малий Підсумковий турнір) у китайському Чжухаї. Це друге за значимістю підсумкове змагання серед найкращих тенісисток світу. Про це пише профільне видання «Великий теніс України».

Вирішальний поєдинок проти японсько-білоруської пари Суко Аояма/Лідія Морозова тривав 1 годину і 33 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 3:6, 10:7.

На груповому етапі в Чжухаї Людмила і Надія обіграли другий сіяний дует Макото Ніномія/Мію Като (Японія) і п'ятих ракеток турніру Цзян Синьюй/Ян Чжаосюань(Китай). У всіх трьох матчах на турнірі сестри здобули перемоги на вирішальних тайбрейках.

Сестри Кіченок уперше в кар'єрі грали у фіналі WTA Elite Trophy. Наступного року вони планують пробитися в основний підсумковий турнір WTA Finals.

Нагадаємо, раніше 24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна виграла фінальний матч підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Сінгапурі.