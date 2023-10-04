Приблизний вигляд шаманки епохи ранньої бронзи з поховання на Полтавщині

Українські фахівці відтворили вигляд шаманки, яка жила в епоху ранньої бронзи (ІІІ-ІІ тисячоліття до н. е.) і була похована в межах сучасної Полтавщини. За віднайденим і дослідженим похованням давньої жриці археологи описали її точний вигляд, а веб-дизайнери відтворили його у 3D. Проект реалізували науковці полтавського «Центру охорони та дослідження пам’яток археології».

Давнє поховання знайшли у 2007 році під знищеним курганом біля міста Гребінка на Полтавщині. Там виявили кілька захоронень катакомбної культури, серед яких – кістяк молодої жінки віком 25-30 років з унікальними артефактами ритуального призначення. Вчені дійшли висновку, що покійниця була служницею культу, шаманкою чи знахаркою, вона представляла високу соціальну касту тогочасних катакомбних племен.

Знищений курган, біля якого знайшли поховання катакомбної культури

За висновками дослідників, на високий статус небіжчиці вказує рідкісне для тогочасних поховань дерев’яне колесо і необпалена каолінова посудина, всередині якої лежали кремінець та маленьке шильце, яке було тогочасним засобом для татуювань. Ще у похованні зайшли палицю-калаталку та бубен із рештками органічної речовини, яка, ймовірно, була ароматичною речовиною для обкурювання чи психотропом, за допомогою яких шамани входили в транс. Поруч із кістяком біля ніг був перевернутий горщик. Науковці зазначають, що у багатьох давніх народів ритуали перевертання догори дном посудини ототожнювались з потойбічним світом, переходом у засвіти.

«У стародавніх культурах шамани нерідко (якщо не завжди) поєднували у собі функції як чаклунів, що спілкувалися з племінними духами, так і цілителів, стародавніх лікарів та знахарів. Про досить високий рівень, зокрема, “стоматологічної майстерності” нашої героїні свідчить людський зуб у складі її намиста: найімовірніше цілителька вирвала його у свого одноплемінника, позбавивши його болю. Цей зуб став її “лікарським трофеєм” у намисті», – пояснюють у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

За археологічними знахідками у похованні шаманки IT-фахівці відтворили вигляд жриці, яка жила понад 4000 років тому в межах сучасної Полтавщини.

«Ми створили унікальний продукт – оцифровану реконструкцію поховання справжньої шаманки доби ранньої бронзи (ІІІ тис. до н.е.) у віртуальній, доповненій та тривимірній реальності, що реалізовано в проекті “ViRтуальність забутих предків: імерсивний світ шаманського поховання бронзової доби” за підтримки Українського культурного фонду. Наша ідея — змусити стародавні артефакти та комплекси, які прочекали у землі понад 4000 років, говорити з молодими аудиторіями зрозумілою та сучасною мовою», – зазначають науковці «Центру охорони та дослідження пам’яток археології».

Розташування предметів у похованні шаманки

Фахівці напрацювали віртуальну реконструкцію стародавнього комплексу з використанням різних технологій розширеної реальності (XR). Це чотири інноваційні діджитал-розробки. Крім відтвореного зовнішнього вигляду шаманки в технології AR, є також 3D-реконструкція інших поховань з кургану – воїна, вождя, художниці. Користувачі додатка можуть здійснити WEBGL-мандрівку курганом – походити, прочитати текстові описи, переглянути фото, прослухати аудіо. Також у катакомбі з шаманським похованням із артефактами ритуального значення можна пройти VR-квест.