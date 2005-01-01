Українські виші отримуватимуть фінансування на науку за підсумками атестації

Роботу ВНЗ оцінюватимуть авторитетні експерти

У 2018 році буде започатковано атестацію українських вишів щодо їх наукової діяльності. Це дозволить в майбутньому почати базове фінансування університетської науки за результатами такої атестації. Це рішення сьогодні, 16 січня, під час першого засідання ухвалила Нацрада з питань розвитку науки і технологій на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич наголосила, що базове фінансування на науку для закладів вищої освіти буде не безконтрольним «роздаванням» коштів, а інструментом підтримки найкращих наукових напрямів, які обиратимуть за чіткими, прозорими критеріями.

«Сьогодні університетська наука в Україні отримує близько 10% з коштів, передбачених державним бюджетом на науку. Це на рік близько 15 млн євро – по суті, фінансування на науку одного середнього університету в Європі. Але навіть у таких складних обставинах наша університетська наука уже заробляє гроші. На 1 гривню, вкладену з бюджету, вони зараз заробляють 75 копійок. Можуть більше заробляти, але для цього потрібно обладнання. І це основна проблема, адже наукове обладнання у вишах не оновлювалося з радянських часів. Вирішення цієї проблеми якраз і є одним з головних завдань базового фінансування», – зазначила Гриневич.

У міністерстві зазначили, що базове фінансування також допоможе підтримати найактуальніші наукові напрями, залучити до досліджень більше молодих науковців, даватиме ширші можливості для вчених. Так, воно даватиметься на п’ять років під розвиток певного наукового напряму.

МОН уже розробило проект Порядку державної атестації закладів вищої освіти у частині провадженні ними наукової (науково-технічної) діяльності, який також був схвалений під час засідання Нацради. У ньому закладено, що виші оцінюватимуть авторитетні експерти на підставі об’єктивних цифрових показників результативності напрямку за попередні п’ять років і його теперішнього потенціалу, наукового звіту за той-таки період і плану розвитку ще на п’ять років.

За підсумками оцінки науковий напрям університету зараховуватимуть до однієї з трьох груп: А – лідери, яким базове фінансування належить пріоритетно; Б – міцні «середняки», які отримуватимуть базове фінансування за наявності коштів; В – ті, які мають значення насамперед для навчальної роботи університету, а відтак на базове фінансування претендувати наразі не можуть.

У МОН зазначили, що водночас усі ці групи завжди матимуть змогу претендувати й на конкурсне фінансування.

До слова, у 2018 році на фінансування науки в Україні виділили 6 млрд грн.