Українські захисники суттєво потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі, хоча раз на кілька днів ворог обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі «Еспресо».

«Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі», – заявивла Гуменюк.

За її словами, раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується. Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.

Кінбурнська коса – мис в гирлі Дніпра, що має стратегічне значення. Повернення цієї смуги землі завдовжки близько 40 км і завширшки від 4 до 12 км має сенс для ЗСУ, враховуючи її розташування та історичний досвід.Зокрема, Кінбурнська коса, виступаючи в Чорне море, визначає вхід до річкової системи Дніпра і контролює доступ із Чорного моря до Миколаєва як важливого порту.

Також вона дозволяє тим, хто її контролює, більшою мірою контролювати та проектувати сили на півдні – саме цим і користувалися росіяни відтоді, як захопили косу в червні.