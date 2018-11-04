Українські військові випробували зенітно-ракетний комплекс C-300

Українські військові застосували під час навчань зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це 3 листопада повідомив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

За словами військовослужбовця, бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1 відбулося перше за 19 років. На думку Муженка успішні бойові пуски з відновлених ЗРК малої та середньої дальності, а також випробування модернізованих систем управління вогнем відкривають перспективи подальшого завантаження українського ОПК.

Запуском розрахунку ЗРК було знищено дві цілі.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 31 жовтня, українські військові провели випробування нового 120-міліметрового мобільного мінометного комплексу «Барс-8ММК».