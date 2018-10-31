ЗСУ випробували новий мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК»

Час підготовки комплексу до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина

У середу, 31 жовтня, українські військові провели випробування нового 120-міліметрового мобільного мінометного комплексу «Барс-8ММК».

Про це повідомляє прес-служба секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Військові розповіли, що конструктори досягли максимальної швидкості розгортання і згортання комплексу, високої мобільності, точності і безпеки його використання.

Комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Час підготовки до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина. Один боєкомплект містить 60 мін, екіпаж комплексу складається з трьох осіб. Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

Комплекс, після завершення випробувань, передадуть на озброєння ЗСУ.