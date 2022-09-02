бійця захопили воїни 53-ї бригади ЗСУ на Донбасі

Українські військові взяли у полон російського зека. Найманця захопили воїни 53-ї бригади ЗСУ на Донбасі, повідомили 2 вересня на сторінці Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що полонений – боєць приватної військової компанії «Ліга» (ПВК «Вагнер»), засуджений на 9 років тюрми в РФ.

Під час допиту боєць розповів, що їхня «купка» складалася з 70 осіб, «найманців» та ув’язнених, яких привезли із місць позбавлення волі. За його словами, з в'язниці його забрали «вагнерівці». Він розповів, що підготовка тривала тиждень та відбувалася в Стаханові (м. Кадіївка на Луганщині - ред.). Його спіймали, коли він пішов у розвідку.

Фото Юрія Бутусова

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що за інформацією української розвідки, Росія мобілізує для війни в Україні 10 тис. «зеків».

Відео зі сторінки ЗСУ в Facebook