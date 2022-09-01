Через санкції Росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси озброєнь

До кінця року в РФ майже закінчаться снаряди, артилерія та бронетехніка. Окрім того, за інформацією американської розвідки, Росія відчуває «серйозну нестачу живої сили» у війні проти України, тож готова вербувати засуджених.

У аналізі видання The Insider, при збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні, вже до кінця 2022 року Москва може зіткнутися зі «справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії». У матеріалі зазначається, що через санкції Росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси озброєнь, повідомляє «Українська правда».

«Півроку війни для Росії призвели не тільки до колосальних непоправних втрат у живій силі, але й до величезної витрати озброєнь та військової техніки: керованих ракет вже дуже мало, снаряди для артилерії та бронетехніка вичерпаються до кінця року, а стан військової авіації не дозволяє вести повномасштабну повітряну кампанію», – пише видання.

Згідно з аналізом видання, за півроку агресії проти України Росія мала витратити не менше 7 млн снарядів, без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів.

«При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії», – йдеться в тексті.

Також зазначається, що до кінця 2022 року також до зниження ефективності призведе і зношування артилерії. Адже, якщо направляючі на реактивних системах залпового вогню при належному обслуговуванні мають тривалий ресурс експлуатації, то у нарізних гармат артилерійських, як і у танкових гармат, стволи зношуються набагато швидше.

Відтак «очікуваний снарядний голод має збігтися з наростаючим дефіцитом артилерійських знарядь», – пише видання.

Проблеми є і у виробництві артилерії та боєприпасів.

«Будучи відрізаними від поставок західного обладнання, запчастин і матеріалів і одночасно обмеженими за людським капіталом та продуктивністю праці, російські виробники артилерії та боєприпасів неминуче зіткнуться в найближчій перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва», – йдеться в тексті.

Також у РФ наростає дефіцит далекобійних ракет. Однак Росія маскує цей дефіцит обстрілами українських міст із далекобійної реактивної артилерії та використанням комплексів ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземних цілях.

Також згадується про можливий дефіцит бронетехніки.

«Навіть із урахуванням підвезення відносно свіжої, нехай і не нової бронетехніки з військових частин та баз зберігання, левова її частка за збереження високої інтенсивності бойових дій до кінця 2022 року повинна буде піти на ремонт, за умови, що не буде знищена», – пише видання.

Також видання повідомляє, що з урахуванням втрат і поломок РФ все ще здатна тримати біля кордонів близько 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів, хоча далеко не всі є ударними.

За інформацією видання The Associated Press, яке посилається на власні джерела, Росія намагається вирішити проблему дефіциту військ частково шляхом примусового повернення військових, які раніше були поранені на війні, а також найму персоналу з приватних охоронних компаній і навіть вербування з в'язниць. Ймовірно, один із кроків, до якого може вдатися Міністерство оборони Росії, це вербування засуджених в Україні злочинців для призову «в обмін на помилування та фінансову компенсацію».