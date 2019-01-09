Українські військові знешкодили безпілотник біля одного з арсеналів

У Генштабі з міркувань безпеки не уточняли, біля якого саме арсеналу було виявлено безпілотник

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:303190

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8 січня близько 22:00, військовослужбовці одного з арсеналів ЗСУ ліквідували безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗС України виявлено сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) за декілька кілометрів від військового об’єкту.

Оператором комплексу радіоелектронної боротьби було негайно придушено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання. Водночас, посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини було повідомлено підрозділам СБУ та Нацполіції.

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ЗСУ зафіксували сигнал невідомого безпілотника поблизу одного з українських арсеналів ZAXID.NET
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