Українські військові знешкодили безпілотник біля одного з арсеналів

8 січня близько 22:00, військовослужбовці одного з арсеналів ЗСУ ліквідували безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗС України виявлено сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) за декілька кілометрів від військового об’єкту.

Оператором комплексу радіоелектронної боротьби було негайно придушено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання. Водночас, посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини було повідомлено підрозділам СБУ та Нацполіції.