Українські військові в результаті наступу звільнили від росіян населений пункт Дементіївка на Харківщині, свідчить вечірнє зведення Генштабу в середу, 18 травня.

Водночас там зазначили, що загарбники ведуть наступ в районі населеного пункту Тернова у Харківській області, бойові дії тривають.

Основні зусилля на Харківському напрямку росіяни зосереджували на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Також у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей Росії окупанти продовжують підтримувати в готовності до застосування підрозділи протиповітряної оборони.

Сили оборони України протягом останніх тижнів змогли відтіснити ворога від Харкова, звільнити кілька сіл, а на деяких ділянках вийти на кордон з росією.