Світ відзначатиме Новий рік вже завтра, і більшість уже прикрасили ялинки та свої домівки до свят та активно діляться атмосферними фотографіями в соцмережах. Не виключення – і зірки українського шоубізу, які діляться фото і відео своїх затишних декорацій та різдвяно-новорічними привітаннями в Instagram.

Ірина Федишин

Популярна львівська співачка Ірина Федишин зняла ціле художнє відео про те, як вони з родиною прикрашають удома ялинку, та доповнила його власною піснею «Перший сніг».

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна також вирішила зняти відео – дуже домашнє, доповнене вином на приготуванням гарбузової каші.

Володимир Жогло

Дружина актора шоу «Вар’яти» Володимира Жогла Ірина також поділилася атмосферним сімейним відео, на якому їхній двомісячний син Остап робить перші спроби повзти – до ялинки.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Подружжя телеведучих прикрасило свою ялинку разом із сином ще на початку грудня. Для декору вони обрали прикраси білих та золотих відтінків.

Настя Каменських

Так само білі та золоті прикраси для декору ялинки обрала і популярна співачка Настя Каменських.

Оля Полякова

Співачка та телеведуча Оля Полякова скористалася допомогою професіональних дизайнерів і до свят має стильну ялинку у білих тонах.

Джамала

Ялинка родини співачки Джамали прикрашена досить незвично – крім гірлянди з теплим світлом та сріблястих ялинкових кульок, на ній знайшлося місце для дитячих іграшок.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

На ялинці телеведучого Дмитра Комарова та танцівниці і журналістки Олександри Кучеренко можна знайти різнобарвні старі іграшки, яким для повноти ностальгійного образу бракує хіба що дощика.

Павло Зібров

Родина співака Павла Зіброва прикрасила свою ялинку по-багатому – великою кількістю золотих кульок, сніжинок, квітів та бантів, які підсвічує тепле світло гірлянди.

Марічка Падалко

Ялинка Марічки Падалко прикрашена менш густо, проте в трендових білих, червоних та золотистих кольорах.

Анатолій Анатоліч

Родина шоумена Анатолія Анатоліча також обрала для новорічних прикрас класичні золоті та білі кольори, поміж якими можна побачити кілька яскравих дитячих іграшок.

Лідія Таран

Телеведуча Лідія Таран вирішила не обмежуватися лише ялинкою та декорувала до свят також сходи у своєму помешканні.