Українські військові заявляють, що навчальні програми на польських полігонах не відповідають сучасним умовам війни з дронами та артилерією. Про це повідомила інформаційна корпорація BBC у понеділок, 17 листопада.

З 2022 року військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку у навчальних центрах країн Європи, зокрема, у Польщі. Тут бійців навчають за кількома напрямками, серед яких базова підготовка, підвищення кваліфікації, злагодження та спеціальні навчання використання західної техніки.

Українські військовослужбовці, які проходили підготовку на навчальних полігонах у Польщі, вважають, що методики, якими користуються інструктори, застарілі.

«Вони навчають за підручниками 1410 року», – зазначив один із солдатів, проводячи паралель із битвою під Грюнвальдом, яка стала символом польської військової історії.

Бійці відзначають, що інструктори недостатньо акцентують на роботі з дронами, які зараз активно застосовуються як для розвідки, так і для вогневого ураження.

Зокрема, навчання з тактичної медицини спиралося на правило «золотої години» – стандарту евакуації поранених упродовж 60 хв, що з’явився після воєн в Іраку й Афганістані. Та бійці наголошують, що неможливо порівняти можливості евакуації з-під прицілу десятків дронів із тим, як її проводили на Близькому Сході за повітряної переваги США. Нині поранені мусять чекати на евакуацію не одну годину, а подекуди – не один день. Штурм окопів і міські операції також викладали відповідно до реалій воєн 20-річної давнини.

Оператор БпЛА одного з підрозділів, які нині воюють на Харківському напрямку, зазначив, те, чого могли навчити польські інструктори, було корисним для «штабних» солдатів, а військові з бойовим досвідом самі навчали поляків.

«Показували їм, як правильно штурмувати за допомогою дрона. І наскільки це простіше», – додав він.

Польська сторона мала також навчати операторів БпЛА, але фактично змогла надати для цього лише майданчик – полігон «Йомсборг».

Джерело BBC News в ЗСУ пояснює, що поляки дали Україні можливість перенести частину підготовки на безпечну територію, де немає загрози удару по полігону. Зараз іноземні й українські інструктори працюють над програмами за кордоном, що інтегрують дрони.

«Є щонайменше один навчальний центр у Польщі, де вже навчають з урахуванням реалій дронової війни. А курсів саме з керування дронів немає, бо в іноземних партнерів немає такого досвіду», – розповів співрозмовник BBC.

Професійний військовий, доброволець ЗСУ «Журек» погодився, що проблеми, про які розповідають українські бійці, реальні – проте не лише в Польщі. На його думку, натівські командири свідомі того, як змінилася війна впродовж останніх років, але блокують оновлення методичок – бо тоді б вони мусили визнати, що роблять щось неправильно.

У Генштабі ЗСУ у відповідь на запит BBC News Україна заявили, що регулярно отримують зворотний звʼязок про підготовку за кордоном і постійно удосконалюють програми підготовки.

У Міноборони Польщі зазначили, що їм жодні зауваження від української сторони не надходили.

«Повідомляємо, що ми не отримували сигналів, які б свідчили про невідповідність навчальних програм потребам української сторони», – підкреслили в польському відомстві.

Нагадаємо, 2 жовтня на одному з полігонів Сухопутних військ у Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців Camp Jomsborg.