Навчальний центр розташований на одному з полігонів Сухопутних військ Польщі

На одному з полігонів Сухопутних військ у Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців Camp Jomsborg. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомило Міністерство оборони України.

Навчальний центр створили за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії. Заступник міністра оборони України Євген Мойсюк заявив, що він має забезпечити підготовку Сил оборони та посилити обмін бойовим досвідом між військовими ЗСУ та НАТО.

Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року, а урочисте відкриття відбулося 1 жовтня.

«Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу», – йдеться у повідомленні.

Наразі у центрі вже перебувають 250 норвезьких інструкторів, невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише чотири.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед». 11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що погодився на пропозицію українського президента.

У четвер, 18 вересня, міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.