Турецькі правоохоронці затримали судно MSC CAPUCINE R

Турецькі правоохоронці арештували чотирьох українських моряків, яких обвинувачують у перевезенні наркотиків. Про це речник МЗС Олег Ніколенко заявив у коментарі «Українській правді».

Турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця. Прокуратура Іскендеруна заарештувала капітана судна та трьох його помічників.

Усі арештовані – громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в перевезенні наркотиків. Ніколенко додав, що посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу. За його словами, українцям забезпечили адвоката та перекладача, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними.

Наразі українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків.