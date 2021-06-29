Кур'єрів, якими ймовірно керував Сергій Г., затримали на українсько-польському кордоні з 237 кг гашишу у 2017 році

Окружний суд Перемишля засудив до 11 років ув’язнення 49-річного українця Сергія Г. за керування злочинною групою та, зокрема, спробу перевезення 237 кг гашишу з Іспанії в Росію.

Також він має сплатити штраф у розмірі 200 тис. злотих, додаткові 50 тис. злотих із метою боротьби з запобіганням наркоманії та покрити судові витрати в розмірі 8 тис. злотих, повідомило 29 червня «Польське радіо» з посиланням на Крайову прокуратуру.

Як інформував раніше ZAXID.NET, Сергія Г. затримали в аеропорту Барселони 22 січня 2020 року. Він перебував у міжнародному розшуку «Інтерполу» з 2017 року. Ймовірно йдеться про 47-річного Сергія Горбачика, який перебував у розшуку за запитом Польщі через злочин «проти протидії наркоманії». 14 лютого іспанська сторона екстрадувала чоловіка до Польщі, відтоді він перебував у в’язниці Ряшева.

Сергій Г. керував злочинною групою, яка займалася контрабандою наркотиків на територіх ЄС, України та Росії. Зокрема, у лютому 2017 року на українсько-польському кордоні прикордонники Тересполя і Корчови затримали трьох кур’єрів, які намагалися перевезти 237 кг гашишу з Іспанії в Росію. Наркотики виявили в спеціально сконструйованих шафках в елітних автомобілях BMW X5 та BMW X6, які мали б ввести в оману митників.

Усі затримані були громадянами України – 45-річний Євген та 38-річний Віктор, які були водіями автівок, а також 33-річна Ольга – дружина одного з них. У травні 2019 року їх засудили до 3,5, 7 та 8 років ув’язнення та додатково оштрафували на суми від 50 до 200 тисяч злотих.