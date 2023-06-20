На складі, який залишили росіяни, було понад 500 снарядів різних типів

Сапери Державної спеціальної служби транспорту передали ЗСУ снаряди до артилерії та танків, які російські війська залишили під час відступу з Харківської області, повідомила Державна спеціальна служба транспорту.

Як йдеться в повідомленні, сапери під час обстеження одного з навчальних закладів виявили склад боєприпасів, який залишили російські військові під час відступу. Понад 500 вибухонебезпечних предметів (152-міліметрові артилерійські, 100-міліметрові гарматні та 125-міліметрові танкові снаряди, а також 120-міліметрові мінометні міни) російські війська залишили в приміщенні котельні.

«Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних сил України. Пошкоджені боєприпаси були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські війська звільнили майже всю територію Харківщини від росіян під час контрнаступу у вересні. Водночас 29 населених пунктів у цій області все ще окуповані.