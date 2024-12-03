Олександр Рудинський та Джо Райт на зйомках серіалу

У шпигунському американському серіалі «Агентство» зіграв український актор Олександр Рудинський. Йому дісталась роль військового Саші Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на тимчасово окупованих територіях України. Його герой з’являється в 2, 3, 9 та 10 серіях серіалу.

Сюжет серіалу розгортається довкола діяльності таємного відділу ЦРУ, який відповідає за підготовку та роботу з таємними агентами, які роками живуть під фальшивими іменами, з метою виявлення та вербування джерел розвідки. Він знятий на основі французького шоу «Бюро легенд» (2015). Головну роль у серіалі зіграв Майкл Фассбендер, він став одним із найдосвідченіших агентів відділу з кодовим ім'ям «Марсіанин».

Окрім Фасбендера у серіалі зіграли такі голлівудські зірки, як Річард Гір («Осінь у Нью-Йорку», «Чикаго»), Джоді Тернер-Сміт (серіали «Анна Болейн», «Зоряні війни: Аколіт»), Джеффрі Райт (серіал «Світ Дикого заходу») та інші.

Одним з продюсерів серіалу виступив актор, режисер та продюсер Джордж Клуні («Одинадцять друзів Оушена», «Самотні вовки»). Режисери – Джо Райт, Зетна Фуентес, Ґрант Геслов, Філіп Мартін. Серіал можна переглянути на стрімінговій платформі Paramount+

28-річний актор Олександр Рудинський знімався у фільмах та серіалах «Перші дні», «Носоріг», «Шляхетні волоцюги». З 12 грудня його можна буде побачити у комедії «Збори ОСББ», де він знявся разом з дружиною Марією.