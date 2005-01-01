Український фільм «Рівень чорного» переміг на кінофестивалі у Швейцарії

КультураКатерина Сліпченко, 27 березня1880

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Український фільм «Рівень чорного» переміг на кінофестивалі у Швейцарії
Кадр з фільму «Рівень чорного»

Український фільм Валентина Васяновича «Рівень чорного» отримав Гран-прі Festival International de Films de Fribourg (FIFF) у Швейцарії. Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

Картина отримає також 30 тис. швейцарських франків. Журі фестивалю відзначило фільм «за унікальність візуальної мови, складність кінематографічного рішення та безкомпромісний погляд режисера, прикрашений гумором та ніжністю».

У фільмі поєднується ігрове та документальне кіно. Фотограф Костя на порозі 50-річчя розуміє, що все та всі, кого він любив, втрачені для нього. Головні ролі зіграли Костянтин Мохнач та Катерина Молчанова.

«Рівень чорного» був висунутий на премію «Оскар» від України у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою», проте не потрапив у шорт-лист премії. Також фільм має 6 номінацій на національну кінопремію «Золота Дзиґа», зокрема і як найкращий фільм року.

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