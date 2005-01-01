Оголошено номінантів на українську кінопремію «Золота дзиґа»

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на українську кінопремію «Золота дзиґа». Нагороди вручатимуть у 18 номінаціях 2о-го квітня, під час церемонії нагородження кінопремії.
Премія вручається вдруге. Цьогоріч з’явилося чотири нових номінації: «найкращий художник по гриму», «найкращий художник з костюмів», «найкращий звукорежисер», а також «Вибір глядача».
Найбільшу кількість номінацій отримали «Припутні» Аркадія Непиталюка (11), «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (9), «Стрімголов» Марини Степанської (7), «Рівень чорного» Валентина Васяновича (6). Інші стрічки поборяться за статуетки у двох та одній номінаціях.
Ведучими церемонії стануть телеведуча Василіса Фролова та актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.
«Dzidzio Контрабас» (режисер Олег Борщевський)
«Кіборги» (режисер Ахтем Сеітаблаєв)
«Припутні» (режисер Аркадій Непиталюк)
«Рівень чорного» (режисер Валентин Васянович)
«Стрімголов» (режисерка Марина Степанська)
Вячеслав Довженко («Кіборги»)
Михайло Хома («Dzidzio Контрабас»)
Дмитро Хом'як («Припутні»)
Даша Плахтій («Стрімголов»)
Олена Узлюк («Припутні»)
Лілія Яценко («Чужа молитва», режисер Ахтем Сеітаблаєв)
Віктор Жданов («Кіборги»)
Олег Мосійчук («Стрімголов»)
Яков Ткаченко («Припутні»)
Римма Зюбіна («Межа»)
Ніна Набока («Припутні»)
Лариса Руснак («Стрімголов»)
«Будинок “Слово”», режисер Тарас Томенко
«Дельта», режисер Олександр Течинський
«Діксі Ленд», режисер Роман Бондарчук
«Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть», режисерка Тетяна Ходаківська
«Бузок», режисерка Катерина Горностай
«Випуск’97», режисер Павло Остріков
«Технічна перерва», режисер Філіп Сотниченко
«Лабіринт», режисери Олександр Колодій, Степан Коваль
«Причинна», режисер Андрій Щербак
«Хроніки одного міста», режисер Євген Сивокінь
Антон Байбаков («Діксі Ленд»)
Алла Загайкевич («Будинок “Слово”»)
Микита Моісєєв («Стрімголов»)
Валентин Васянович («Рівень чорного»)
Сергій Лозниця («Лагідна»)
Аркадій Непиталюк («Припутні»)
Валентин Васянович («Рівень чорного»)
Юрій Король («Кіборги»)
Олександр Рощин («Припутні»)
Євгенія Лисецька («Припутні»)
Владислав Одуденко («Рівень чорного»)
Шевкет Сейдаметов («Кіборги»)
Валентин Васянович («Рівень чорного»)
Наталя Ворожбит («Кіборги»)
Сергій Лозниця («Лагідна»)
Аркадій Непиталюк, Роман Горбик («Припутні»)
Тетяна Герлак («Припутні»)
Олена Ходос («Стрімголов»)
Ліліана Хома («Кіборги»)
Марина Коломієць («Припутні»)
Надія Кудрявцева («Кіборги»)
Світлана Симонович («Червоний»)
Антон Бржестовський («Кіборги»)
Сергій Степанський («Стрімголов»)
Сергій Степанський («Рівень чорного»)
«Dzidzio Контрабас»
«Ізі», режисер Андреа Маньяні)
«Інфоголік», режисер Валентин Шпаков, Владислав Климчук
«Кіборги»
«Межа», режисер Петер Беб'як
«Мир вашому дому», режисер Володимир Лерт
«Припутні»
«Сторожова застава», режисер Юрій Ковальов
«Червоний», режисер Заза Буадзе
«Чужа молитва».
Проголосувати можна тут.
Премію за внесок у розвиток в українськиц кінематограф отримає режисер, сценарист, педагог В'ячеслав Криштофович (цю номінацію визначає Національна спілка кінематографістів).
Нагадаємо, минулого року найкращим фільмом стала картина тараса Ткаченка «Гніздо горлиці».
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