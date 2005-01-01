Оголошено номінантів на українську кінопремію «Золота дзиґа»

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на українську кінопремію «Золота дзиґа». Нагороди вручатимуть у 18 номінаціях 2о-го квітня, під час церемонії нагородження кінопремії.

Премія вручається вдруге. Цьогоріч з’явилося чотири нових номінації: «найкращий художник по гриму», «найкращий художник з костюмів», «найкращий звукорежисер», а також «Вибір глядача».

Найбільшу кількість номінацій отримали «Припутні» Аркадія Непиталюка (11), «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (9), «Стрімголов» Марини Степанської (7), «Рівень чорного» Валентина Васяновича (6). Інші стрічки поборяться за статуетки у двох та одній номінаціях.

Ведучими церемонії стануть телеведуча Василіса Фролова та актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Номінанти на другу Національну кінопремію «Золота дзиґа»

Найкращий фільм

«Dzidzio Контрабас» (режисер Олег Борщевський)

«Кіборги» (режисер Ахтем Сеітаблаєв)

«Припутні» (режисер Аркадій Непиталюк)

«Рівень чорного» (режисер Валентин Васянович)

«Стрімголов» (режисерка Марина Степанська)

Найкращий актор

Вячеслав Довженко («Кіборги»)

Михайло Хома («Dzidzio Контрабас»)

Дмитро Хом'як («Припутні»)

Найкраща акторка

Даша Плахтій («Стрімголов»)

Олена Узлюк («Припутні»)

Лілія Яценко («Чужа молитва», режисер Ахтем Сеітаблаєв)

Найкращий актор другого плану

Віктор Жданов («Кіборги»)

Олег Мосійчук («Стрімголов»)

Яков Ткаченко («Припутні»)

Найкраща акторка другого плану

Римма Зюбіна («Межа»)

Ніна Набока («Припутні»)

Лариса Руснак («Стрімголов»)

Найкращий документальний фільм

«Будинок “Слово”», режисер Тарас Томенко

«Дельта», режисер Олександр Течинський

«Діксі Ленд», режисер Роман Бондарчук

«Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть», режисерка Тетяна Ходаківська

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Бузок», режисерка Катерина Горностай

«Випуск’97», режисер Павло Остріков

«Технічна перерва», режисер Філіп Сотниченко

Найкращий анімаційний фільм

«Лабіринт», режисери Олександр Колодій, Степан Коваль

«Причинна», режисер Андрій Щербак

«Хроніки одного міста», режисер Євген Сивокінь

Найкращий композитор

Антон Байбаков («Діксі Ленд»)

Алла Загайкевич («Будинок “Слово”»)

Микита Моісєєв («Стрімголов»)

Найкращий режисер

Валентин Васянович («Рівень чорного»)

Сергій Лозниця («Лагідна»)

Аркадій Непиталюк («Припутні»)

Найкращий оператор-постановник

Валентин Васянович («Рівень чорного»)

Юрій Король («Кіборги»)

Олександр Рощин («Припутні»)

Найкращий художник-постановник

Євгенія Лисецька («Припутні»)

Владислав Одуденко («Рівень чорного»)

Шевкет Сейдаметов («Кіборги»)

Найкращий сценарист

Валентин Васянович («Рівень чорного»)

Наталя Ворожбит («Кіборги»)

Сергій Лозниця («Лагідна»)

Аркадій Непиталюк, Роман Горбик («Припутні»)

Найкращий художник із гриму

Тетяна Герлак («Припутні»)

Олена Ходос («Стрімголов»)

Ліліана Хома («Кіборги»)

Найкращий художник із костюмів

Марина Коломієць («Припутні»)

Надія Кудрявцева («Кіборги»)

Світлана Симонович («Червоний»)

Найкращий звукорежисер

Антон Бржестовський («Кіборги»)

Сергій Степанський («Стрімголов»)

Сергій Степанський («Рівень чорного»)

Вибір глядача

«Dzidzio Контрабас»

«Ізі», режисер Андреа Маньяні)

«Інфоголік», режисер Валентин Шпаков, Владислав Климчук

«Кіборги»

«Межа», режисер Петер Беб'як

«Мир вашому дому», режисер Володимир Лерт

«Припутні»

«Сторожова застава», режисер Юрій Ковальов

«Червоний», режисер Заза Буадзе

«Чужа молитва».

Проголосувати можна тут.

Премію за внесок у розвиток в українськиц кінематограф отримає режисер, сценарист, педагог В'ячеслав Криштофович (цю номінацію визначає Національна спілка кінематографістів).

Нагадаємо, минулого року найкращим фільмом стала картина тараса Ткаченка «Гніздо горлиці».