Український проект Monobank виходить на ринок Польщі під назвою Stereo. Про це в інтерв’ю ЕП повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, проект уже знайшов для запуску польський банк-партнер – «дочку» бельгійського Aion.

«Ми починаємо польську історію і вважаємо, що це буде гарний приклад української експансії на Захід, тому що банківська справа називається користувачами в числі тих сильних переваг, які українці відчувають в Україні, і яких їм не вистачає, коли вони перебувають у Європі», – розповів Олег Гороховський.

Український проект Monobank працює на базі «Універсал банку». Раніше його власник Сергій Тігіпко анонсував, що проект планує вийти на ринок Польщі, однак деталей не розголошував.

Олег Гороховський пояснив, що зараз в Польщі перебувають близько трьох мільйонів українців, яким Monobank хоче зробити зручний коридор для переказів Польща – Україна, Україна – Польща.

«Але також хочемо дати дуже звичний для клієнтів сервіс, до котрого вони звикли. У нас плани зробити теж і нагороди, і ігри, і акції», – додав він.

Загалом банкінг матиме безкоштовний рахунок, віддалену реєстрацію через «Дію», меню та підтримку українською, безкоштовні перекази в Україну, відсутність комісії за поповнення та зняття готівки, безкоштовну віртуальну картку й платну фізичну карту вартістю до 25 злотих. Для того, щоб відкрити рахунки, необхідно буде перебувати у Польщі і мати PESEL – аналог українського ІПН.

«Ми називаємося дуже оригінально у Польщі: Stereo. Тобто тут ми Mono, а там – Stereo. І це дуже зручно», – додав Олег Гороховський.

Monobank – це український додаток інтернет-банкінгу і однойменний віртуальний банк, запущений у 2017 році. Банкінг працює на базі ліцензії «Універсал банку».