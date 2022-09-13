У найближчій версії застосунку Monobank російську мову буде видалено

Monobank відмовляється від російської мови в обслуговуванні клієнтів. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він розповів, що у найближчій версії застосунку Monobank російську мову буде видалено.

«Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку «російська», поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою. Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося. А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ», – написав Гороховський у Facebook.

Він зазначив, що до 24 лютого кількість клієнтів, які вибрали мовою застосунку російську, були 1,19 млн. Зараз ця цифра зменшилася майже на 30% до 838291 клієнтів.

Гороховський розповів, що народився і виріс у Дніпрi. Все життя говорив і думав російською мовою, нею спілкувалося майже все його оточення. Попри це, він ніколи не відчував жодних утисків через мову.

Він пояснив, що ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто «щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань, зруйнували багато доль і порушили величезну кількість планів». Він зазначив, що всі вони хочуть знищити нашу Батьківщину і «мають один спільний знаменник — говорять російською».

«Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, ґвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що «не всё так однозначно». Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською – мовою сміливих і вільних людей», – написав Олег Гороховський.

Також він звернувся з проханням порадити йому крутого викладача української мови.

Олег Гороховський — український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та проектів Monobank і британського Koto, колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» (до націоналізації). Станом на 2021 рік його статки оцінювали у 300 млн доларів.