Збитки інфраструктури України через війну перевищили 100 млрд доларів

Україна буде вимагати від Росії щонайменше 300 млрд доларів репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Як повідомляє видання Deutsche Welle, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, на Генеральній Асамблеї ООН Україна буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

«Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною», – зазначив Малюська.

Зазначається, що втрати, які були завдані Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення, є значно вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які є заморожені внаслідок санкцій. Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів. Також, за словами міністра, інформацію про російські активи ще має надати Німеччина.

У червні ZAXID.NET повідомляв, що збитки інфраструктури України через війну перевищили 100 млрд доларів. За підрахунками аналітичного підрозділу Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute, станом на 5 вересня, за понад 6 місяців війни сума прямої шкоди, яку було завдано інфраструктурі України, сягнула 114,5 млрд доларів.