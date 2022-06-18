Через росіян в Україні зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла

Сума інфраструктурних збитків, яких зазнала інфраструктура України через війну, сягнула 104 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті.

«За словами прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 мільярдів доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тис. кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів», – цитує прем’єра Урядовий портал.

За словами міністра кабмін, міжнародні експерти та Європейська комісія оцінюють загальний розмір програми відбудови у 500-600 млрд євро.

«Тому ми говоримо, що перемога України на полі бою – це 50% перемоги. Інші 50% – це відновлення та відбудова нашої держави, трансформація нашої економіки, енергетики та інфраструктури», – наголосив Шмигаль.

Міністр також додав, що Україна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.

«Попереду нас чекає велика робота. Ми хочемо не просто відновити зруйноване. Ми хочемо побудувати нову країну», – підсумував він.