Внаслідок бойових дій в Україні пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла

Кабінет міністрів України створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією Росії.

«Нам важливо порахувати не лише вартість зруйнованих мостів та доріг, але і вартість житла людей, шкоди для природи, нереалізованих прибутків та інвестицій бізнесу. Такі прорахунки важливі, адже це один зі стовпів майбутнього плану відбудови», – розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує прес-служба Кабміну.

За словами прем'єр-міністра, російські війська зруйнували десятки тисяч домівок. Щонайменше пошкоджено 45 млн м2 житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані.

«Сьогодні Уряд затвердить єдину та уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська. Раніше така довідка складалась у довільній формі, через що виникла велика кількість запитань і непорозумінь. Тепер усе уніфіковуємо. У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна», – пояснив прем'єр.

Шмигаль також розповів, як діятиме ця форма.

«Будуть створені регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері та інші конструкції. Все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему «Дія». Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади», – зазначив він.

Він також додав, що наразі українці через сервіс державних послуг «Дія» подали понад 206 тис. заяв про пошкоджене та зруйноване житло.

Щодо виплат, прем'єр пояснив, що детальніше процес компенсації та виплат буде зрозумілим після прийняття відповідного закону. Це дозволить йому почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей законопроект на розгляді у Верховній Раді.