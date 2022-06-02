Польща з 1 липня зупинить соціальні виплати на утримання українських біженців, але з деякими винятками. Таким чином країна хоче стимулювати українців шукати роботу і заробляти. Йдеться про виплату 40 злотих на добу на харчування і проживання, заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі, урядовий уповноважений у справах біженців Павел Сефернакер.

«Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися», – сказав Сефернакер в ефірі телеканалу TVP Info, пише Rzeczpоspolita.

Водночас виплати залишать для:

людей з інвалідністю;

вагітних;

багатодітних.

Уряд у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував виплати на перші 60 днів. Місяць тому він продовжив термін ще на 60 днів, однак це продовження було останнім.

«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інші. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і дають собі раду. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час», – сказав журналістам високопоставлений політик правлячої у Польщі партії ПіС, але побажав залишитися анонімним.

Водночас дослідження показують, що лише 17% українських біженців проживають у польських сім’ях, тоді як 71% живуть на власні кошти.

Наразі у Польщі очікують на ухвалення спеціального закону, який дозволить фінансувати мовні курси для українців, що дозволить їм краще реалізувати себе на ринку праці.