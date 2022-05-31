Влада Болгарії заявила, що не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня, через початок літнього туристичного сезону. Натомість було запропоновано переїзд вглиб країни. Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни, заявила віце-прем’єр Каліна Константінова.

«Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам [які держава сплатила та організувала], жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії», – сказала Константінова, яку процитувало «Радіо Свобода».

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков у свою чергу заявив, що Болгарія не може більше надавати українським біженцям розкішні умови проживання.

«Болгарська держава не може нескінченно підтримувати такий розкішний відпочинок в Болгарії. Таким чином ми входимо в реальність, яка більше схожа на ту, яка очікується для біженців», – сказав Петков, якого цитує БНР.

Водночас, як розповіли журналістам українські біженці, вони не поїхали, зокрема, із прибережних Варни, Созополя та Бургасу, бо їм невідомо, куди мав їхати виділений владою транспорт та де мали розміщувати людей.

Про відмову українських біженців покинути готелі на чорноморському узбережжі стало відомо 29 травня. Тоді очільниця державного агентства у справах біженців Маріана Тошева повідомила, що того дня з Варни в глиб країни автобусами та потягами мали виїхати 250 осіб, з яких виїхали лише п’ятеро. Спецпотягом із Бургаса вглиб країни виїхали лише 57 українських біженців, хоча планувалося, що їх буде 300.

Зазначимо, що в рамках підтримки українських біженців, їх поселяли в готелі, зокрема і на чорноморському узбережжі. За поселення біженців готелі отримували від держави гроші – по 20 євро на одного біженця. Однак українці могли там перебувати до 31 травня, а про те, куди їм їхати далі, ніхто не знав. Зрештою, влада анонсувала анкету, яку до 25 травня мали заповнити ті українці, котрі потребували житла. Однак анкету опублікували лише 25 травня, а дедлайн на заповнення дали до 27 травня. Через велику кількість охочих заповнити анкету почали виникати технічні проблеми.

Як повідомила журналістка Віола Бурда, українцям пропонували переїхати у віддалені райони на півночі країни, де розташовані гірськолижні курорти. Однак, за її словами, таке переміщення перешкоджало б українцям в інтеграції у болгарське суспільство, а також супроводжувалося проблемами з їх працевлаштуванням.

За офіційними даними, з початку російського вторгнення в Україну до Болгарії прибуло майже 300 тис. українців. Понад 110 тис. з них отримали тимчасовий захист і притулок від держави.