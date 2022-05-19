Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан розповів про нові правила прийому українських біженців

Чеський уряд презентував зміни до Lex Ukraine - закону про проживання у Чехії біженців з України. Пакет змін презентував на прес-конференції віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, пише «Європейська правда» з посиланням на Dennik.

Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.

Також запропоновані чеським урядом зміни збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, але одночасно скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Поправка також передбачає скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів. Також держава не буде виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо біженці мають житло, де їм безкоштовно надають харчування та інші зручності.

Чехія прийняла понад 270 тис. українських біженців. Через наплив українців у країні запровадили надзвичайний стан.

Чеська опозиція критикує уряд за «розбазарювання» грошей на українських біженців, а деякі політики вдаються до ксенофобних висловлювань.