Національний банк України (НБУ) та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла.

Як повідомила прес-служба НБУ в понеділок, 26 грудня, системно важливі банки за ініціативи НБУ об’єдналися для створенням спільної банківської мережі під назвою POWER BANKING. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час повного знеструмлення.

Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

Наразі мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали її основою, та залучає інших учасників банківського ринку. Понад тисяча відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Близько 80% із них – це відділення системно важливих банків.

В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань. Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій веб-сторінці НБУ:.