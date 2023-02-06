Ректор Вроцлавського університету Аркадіуш Вуйс та ректор УКУ о. Богдан Прах підписали меморандум про співпрацю між вишами

Український католицький університет відкрив представництво у польському Вроцлаві – Фундацію УКУ. Її місією буде підтримка українців, які проживають у Польщі, а також співпраця між двома країнами, зокрема в академічній сфері. Фундацію очолила Роксоляна Вороновська, депутатка Львівської обласної ради та керівниця Lviv Business School Consulting. 4 лютого відбулася урочиста інавгурація, повідомила прес-служба УКУ.

Президент УКУ, митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США Борис Ґудзяк пояснив ідею створити перший осередок в Польщі через велику кількість українців, які вимушено виїхали через війну. Він додав, що серед обговорюваних міст для створення осередку, був також Мюнхен.

Одним із напрямів діяльності Фундації у сфері академічної співпраці буде спільний дослідницький проект між архівом Наукового товариства імені Шевченка (Україна) та Національним інститутом імені Оссолінських у Польщі.

«Наша мета творити відкриту спільноту у Польщі, куди можна приходити, говорити на різні теми, запрошувати експертів, інтелектуалів, письменників, істориків для обговорення викликів, які стоять перед Україною і кожним українцем, де би він не був», – зазначила керівниця Фундації УКУ у Вроцлаві Роксоляна Вороновська.

Один із засновників Фундації, колишній мер Вроцлава, Рафал Дуткевич зазначив, що нове представництво буде свого роду культурним інститутом академічного спрямування. Він назвав академічне середовище УКУ одним з найкращих.

фото прес-служби УКУ

Першим культурним проектом Фундації УКУ у Польщі став показ фільму «Щедрик» у Вроцлаві, усі кошти від продажу квитків передали на підтримку України.

«До війни у Вроцлаві проживало понад 90 тисяч українців. Зараз їх у два-три рази більше. Усі ці люди прагнуть перебувати у церковному контексті з Україною. Це біженці зі сходу, але також із заходу України. Зараз перед Фундацією УКУ стоїть виклик достукатися достукатись до тих людей, які готові співпрацювати, запропонувати їм можливості співпраці у науковій, громадській та суспільній сфері. Важлива не тільки присутність українського народу у Польщі – людей, які приїхали сюди працювати, жити у спокійному місті. Важливо також, щоб українці були рушійною силою не тільки для себе, а й для польсько-українських відносин», – зазначив єпископ-ординарій Вроцлавсько-Кошалінської єпархії Греко-Католицької Церкви в Польщі владика Володимир Ющак.

Крім того, Український католицький університет та Вроцлавська політехніка підписали меморандум про співпрацю.