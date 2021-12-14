26-річний український моряк Максим Стовба помер у Туреччині

У Туреччині помер український моряк Максим Стовба. 26-річний чоловік випив горілку і дезінфекційний засіб на вантажному судні, що перебувало біля берегів Самсуна, повідомило турецьке видання Milliyet.

Випадок отруєння стався 28 листопада, після чого моряка було доставлено до порту, а потім лікарні в Самсуні. Чоловік перебував у стані коми. Незважаючи на втручання лікарів реанімаційного відділення лікарні та вжиті заходи для його лікування, Максим Стовба помер увечері в неділю, 12 грудня.

26-річний моряк працював на іноземному вантажному судні, яке доставляло до Туреччини пшеницю.