Український моряк помер у Туреччині після вживання горілки з дезінфектором
26-річний українець після отруєння понад два тижні перебував у комі
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
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26-річний український моряк Максим Стовба помер у Туреччині
У Туреччині помер український моряк Максим Стовба. 26-річний чоловік випив горілку і дезінфекційний засіб на вантажному судні, що перебувало біля берегів Самсуна, повідомило турецьке видання Milliyet.
Випадок отруєння стався 28 листопада, після чого моряка було доставлено до порту, а потім лікарні в Самсуні. Чоловік перебував у стані коми. Незважаючи на втручання лікарів реанімаційного відділення лікарні та вжиті заходи для його лікування, Максим Стовба помер увечері в неділю, 12 грудня.
26-річний моряк працював на іноземному вантажному судні, яке доставляло до Туреччини пшеницю.
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