До приїзду швидкої чоловіка привели до свідомості

У Івано-Франківську на Вічевому майдані працівники муніципальної інспекції виявили чоловіка без свідомості. Чоловік знепритомнів після того, як випив цілу пляшку антисептика, повідомила у понеділок, 6 грудня, прес-служба муніципальної інспекції.

Чоловіка без свідомості муніципальні інспектори побачили у центральній частині Івано-Франківська біля фаст-фуду. «Очевидці сказали що він підійшов до фаст-фуду, випив з горла пляшку антисептику і зразу втратив свідомість. Інспектори викликали чоловіку карету швидкої медичної допомоги і самостійно почали надавати допомогу», – йдеться у повідомленні прес-служби муніципальної інспекції.

До приїзду швидкої чоловіка привели до свідомості. Медики його госпіталізували до лікарні для надання подальшої допомоги.

У коментарі ZAXID.NET прес-служба муніципальної інспекції пояснила, що протокол по цій ситуації не складали, тому додаткової інформації про чоловіка, якого виявили без свідомості, не має. Проте уточнили, що чоловік мав вигляд такого, що веде асоціальний спосіб життя.