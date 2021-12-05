Ігор Квас працював на Бурштинській ТЕС машиністом-обхідником

У неділю, 5 грудня, помер 32-річний Ігор Квас, який отримав 60% опіків тіла під час аварії на Бурштинській ТЕС. Після вибуху, що стався на підприємстві 28 листопада, його разом з трьома іншими працівниками госпіталізували у лікарню. Весь час Ігор Квас перебував у реанімації у критичному стані.

«Машиніст-обхідник котельного устаткування Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру. Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв'язку з рідними та медиками. Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям», – йдеться у повідомленні прес-служби Бурштинської ТЕС.

Аварія на Бурштинській ТЕС сталась внаслідок розриву екранної труби на котлі. Через викид гарячого пару і газів з топки котла четверо працівників, які знаходились поруч, отримали опіки. Серед постраждалих були працівники Бурштинської ТЕС: 32-річний Ігор Квас та 22-річний Ярослав Романчук та двоє працівників «Галременерго» 47 та 53 років.

Працівників Бурштинської ТЕС госпіталізували у Івано-Франківську обласну клінічну лікарню у реанімаційне відділення Двох працівників підрядної організації «Галременерго» 47 та 53 років з опіками рук та обличчя госпіталізували до Бурштинської лікарні.