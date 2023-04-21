У німецькому Кельні розпочав роботу відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», який допомагатиме вимушено переміщеним українцям у вирішенні питань з паспортними документами, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Державна міграційна служба МВС продовжує розширювати географію надання послуг ДП “Документ”. Вісім програмно-технічних мобільних комплексів – спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" - розпочали свою роботу у ще одному місті Німеччини – Кельн», – сказано в повідомленні.

Мобільні комплекси розташовані за адресою: Breslauer Platz, Köln, 50668. Графік роботи центру: понеділок - субота, з 9:00 до 18:00. Обслуговування відвідувачів у Кельні здійснюється виключно за попереднім записом до електронної черги на сайті «Паспортного сервісу».

Громадяни України можуть отримати у Кельні такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Водночас у МВС зауважили, що станом на 21 квітня ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну відмітку в паспорті. Їхніми питаннями займаються виключно в закордонних дипломатичних установах.

Зазначимо, що підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та Берліні (Німеччина).

Зауважимо, що, за даними Євростату, в Німеччині проживає найбільше українських біженців. Далі йде Польща.