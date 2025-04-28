Євген Лавренчук народився у Львові

Український режисер Євген Лавренчук розірвав контракт на постановку опери в Ізраїлі через представників РФ. Про це режисер написав у своєму Facebook.

«Мав здійснювати постановку опери Генделя "Рінальдо" в Ізраїлі, контракт з Jerusalem Lyric Opera & Festival був підписаний, прем'єри були заплановані на липень в Єрусалимі та Тель-Авіві. Єдиною моєю умовою була відсутність представників РФ серед виконавців», ‒ написав Лавренчук. Також він зазначив, що залучив до постановки українського контратенора Владислава Шкарупіло, який зараз живе і працює у Штутґарті.

Підготовка до вистави тривала протягом декількох місяців. Проте організатори вирішили запросити до постановки двох виконавців, у фейсбуці яких вказані московські прописки.

«На мої ноти протесту щодо порушення домовленостей, організатори намагалися запевнити мене, що ці виконавці мають ізраїльські паспорти, а те що написано в них у фб, не має юридичної сили і не може бути причиною будь-яких претензій», ‒ додав режисер.

Проте Євген Лавренчук наполіг, що попри ізраїльські паспорти музиканти публічно ідентифікують себе як представники країни-агресорки. Тому він не знайшов можливости продовжити співпрацю та ініціював розірвання контракту. За словами Лавренчука Владислав Шкарупіло зробив те ж саме.

На сторінці Jerusalem Lyric Opera зазначено, що постановкою «Рінальдо» займається російський режисер Данііл Дмітрієв, режисер-постановник Красноярського театру опери та балету.

Данііл Дмітрієв під час постановки вистави у РФ, 2024 рік (фото Facebook)

«Я не шкодую. Можливо ми втрачаємо контракти, гроші та можливість працювати, але не втрачаємо гідности та не зраджуємо власним цінностям. Своїм колегам-українцям з оперної бранжи нагадую: будьмо уважні, будьмо відповідальні!», ‒ зазначив Євген Лавренчук.

Нагадаємо, Євген Лавренчук народився у Львові, здобув театральну освіту в Росії, вважає себе учнем Романа Віктюка, пізніше вчився у Польщі. Євген Лавренчук – колишній головний режисер Одеського оперного театру, ректор «Першої української школи театру і кіно», співзасновник «Школи акторської майстерності та режисури». У 2014 році, після початку російської агресії проти України, він повернувся в Україну. Євген Лавренчук дебютував як режисер у 16 років. Він робить постановки та викладає в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі, у 2017 році претендував на посаду директора Львівського оперного театру. Має державні нагороди Польщі та Ізраїлю, заслужений артист України.

У грудні 2021 року його затримали в Неаполі (Італія) за запитом Росії, правоохоронні органи якої стверджують, що українець скоїв фінансовий злочин на території РФ 8 років тому і вимагають його екстрадиції. Згодом італійський суд визнав звинувачення Росії проти нього сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.