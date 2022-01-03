Євген Лавренчук жив і працював в Росії до 2014 року, а після початку російської агресії проти України повернувся на батьківщину

У понеділок, 3 січня, стало відомо, що 17 грудня в Італії був затриманий колишній головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук. Його затримали за запитом Росії, правоохоронні органи якої стверджують, що українець скоїв фінансовий злочин на території РФ 8 років тому і вимагають його екстрадиції.

Про те, що Євген Лавренчук перебуває у СІЗО, повідомила кураторка групи з його звільнення Free Eugene Lavrenchuk Маріанна Гвідіче-Палій.

«Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі Італійська сторона вивчає запит поданий з Росії. Деталі справи наразі не розголошуються, але відомо що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ. Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи, невідомо», – написала жінка.

Інформацію про затримання українського режисера підтвердила і колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк. За її словами, Євгена Лавренчука затримали у Неаполі.

«У Неаполі він був транзитом, і його затримали перед посадкою на Львів. Євгенові дали адвоката. Від 17 грудня 2021 він у СІЗО, де найдовше може утримуватись 60 днів і може бути випущеним, якщо у Росії не домалюють справу. Усе, чого хочуть близькі і знайомі, щоб його вислали в Україну, громадянином якої Євген є, а не до ведмедів», – повідомила Ірина Подоляк.

За її словами, раніше інформацію про затримання режисера не поширювали, тому що його рідні переживали, що це може активізувати Росію.

Євген Лавренчук, за інформацією Маріанни Гвідіче-Палій, отримує підтримку зі сторони Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції режисера до Росії. Наразі українець не має доступу до телефону та соцмереж. Його адвокат, додає Ірина Подоляк, рекомендує зібрати листи підтримки від упливових в Україні осіб та організацій для того, щоб чоловіка повернули в Україну, а не в Росію. Листи можна надсилати матері Євгена Лавренчука Ірині Лавренчук на скриньку iralavr@gmail.com.

Як пізніше повідомили в українському МЗС, стан здоров'я Євгена Лавренчука задовільний, як і умови, в яких він утримується. Як пише BBC Україна, міністерство закордонних справ очікує на офіційні документи про запит на екстрадицію Євгена Лавренчука від Росії.

39-річний Євген Лавренчук народився у Львові, після того, як його вигнали з 10-го класу школи імені Марії Магдалени, здобув театральну освіту в Росії, пізніше вчився у Польщі. Євген Лавренчук – колишній головний режисер Одеського оперного театру, ректор «Першої української школи театру і кіно», співзасновник «Школи акторської майстерності та режисури». У Росії він заснував «Польський театр в Москві», але у 2014 році, після початку російської агресії проти України, він повернувся в Україну. Євген Лавренчук дебютував як режисер у 16 років. Він робить постановки та викладає в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі, у 2017 році претендував на посаду директора Львівського оперного театру, а згодом і на посаду керіівника театру імені Леся Курбаса. Також був постановником конкурсу Євробачення у 2017 році у Києві. Має державні нагороди Польщі та Ізраїлю, заслужений артист України.