Затриманого в Італії на запит Росії українського режисера Лавренчука перевели під домашній арешт

Апеляційний суд Неаполя відпустив українського театрального режисера Євгена Лавренчука, заарештованого в Італії на запит Росії, під домашній арешт. Про це у створеній на підтримку українця групі Facebook написала його мати Ірина Лавренчук.

«Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися — він у бадьорому настрої, стан здоровʼя нормальний», – повідомила вона.

За її словами, зміна запобіжного заходу стала можлива завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, активності української діаспори, ЗМІ тощо. Мати режисера наголосила, що це «лише перший крок у боротьбі за звільнення».

Нагадаємо, що колишнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука 3 січня затримали в Італії за запитом Росії, де стверджують, що українець скоїв фінансовий злочин на території РФ 8 років тому і вимагають його екстрадиції.

39-річний Євген Лавренчук народився у Львові, після того, як його вигнали з 10-го класу школи імені Марії Магдалени, здобув театральну освіту в Росії, пізніше вчився у Польщі.

Колишній головний режисер Одеського оперного театру, ректор «Першої української школи театру і кіно», співзасновник «Школи акторської майстерності та режисури». У Росії він заснував «Польський театр в Москві», але у 2014 році, після початку російської агресії проти України, він повернувся в Україну.

Євген Лавренчук дебютував як режисер у 16 років. Він робить постановки та викладає в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі, у 2017 році претендував на посаду директора Львівського оперного театру, а згодом і на посаду керіівника театру імені Леся Курбаса. Також був постановником конкурсу Євробачення у 2017 році у Києві. Має державні нагороди Польщі та Ізраїлю, заслужений артист України.