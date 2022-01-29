Колишнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії

Міжнародна організація кримінальної поліції видалила зі свого обліку відомості про колишнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука, якого затримали в Італії за запитом Росії. Інтерпол визнав, що у РФ політичні мотиви для переслідування.

Про виключення Євгена Лавренчука з бази Інтерполу повідомила 29 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. З її слів, відомості про українського режисера видалили через їхню невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, яка забороняє здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

Денісова розповіла, що 27 січня адвокати режисерва подали до суду клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і надання йому дозволу виїхати в Україну, оскільки через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає.

Однак Неапольський міський суд відмовив у задоволенні таких вимог. Мовляв, процес перевірки доводів РФ вже розпочався в суді. Тому на цій стадії припинити розгляд неможливо, оскільки має бути ухвалено рішення суду. Суд має ухвалити рішення після того, як прокуратура Неаполя вивчить надані Росією матеріали та повідомить про своє бачення щодо того, чи існують підстави для його екстрадиції. На це прокуратура має 30 днів.

Колишній головний режисер Одеської опери Євгена Лавренчука затримали у Неаполі 17 грудня 2021 року за запитом Росії. Вона вимагає його екстрадиції, оскільки українець начебто вісім років тому скоїв фінансовий злочин на території РФ. 21 січня Апеляційний суд Неаполя відпустив Лавренчука під домашній арешт.